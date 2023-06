Cortona, il concorso di pittura «Signorelli riapre bottega»

Arezzo, 20 giugno 2023 – «Signorelli riapre bottega»: il concorso è pronto per la giuria e per il pubblico. Promosso da Aion Cultura in collaborazione con Factory Dardano44, il concorso di pittura nasce come una delle iniziative nell’ambito delle celebrazioni di Signorelli500 e in particolare alla mostra «Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia», dal 23 giugno al Maec di Cortona. Lo scopo è quello di promuovere il pittore cortonese, maestro del Rinascimento italiano, anche alla luce di suggestioni e riletture contemporanee che ne attualizzassero il messaggio.

Circa trenta pittori da tutta Italia hanno aderito a questa 'chiamata alle arti' che nel titolo si rifà volutamente alla bottega che Luca Signorelli aveva nella sua Cortona e in cui svolgeva tra l'altro la propria attività imprenditoriale, oltre che pittorica. Le opere in concorso verranno giudicate da una commissione composta dal presidente, il pittore danese Mikael Melbye, e dagli esperti/artisti Nicola Caldarone e Daniele Brocchi e saranno esposte dal 24 giugno al 9 luglio alla Factory44 e in Via Dardano, in modo da arricchire il già ricco arredo urbano relativo a Signorelli e da essere facilmente fruibili dal pubblico.

La premiazione avverrà domenica 25 giugno alle ore 15 in sala del Consiglio comunale a Cortona, alla presenza dell'assessore a Cultura e Turismo del Comune di Cortona, Francesco Attesti.

Partecipanti d'eccezione saranno i bambini della scuola dell'infanzia «Scotoni» di Camucia, che presenteranno i loro lavori prodotti grazie all'unità didattica espressamente realizzata su Signorelli, e gli studenti del Liceo artistico di Cortona che hanno prodotto i video promozionali sulle opere del maestro a Cortona.