Arezzo, 28 giugno 2023 – Cortona-Città di Castello filo diretto nel nome di Signorelli: biglietto agevolato tra la Pinacoteca e il Maec, il museo Accademia Etrusca e della città di Cortona dove è in svolgimento la mostra di Cinquecentenario curata da Tom Henry. Firmato il protocollo di intesa tra i comuni di Cortona e di Città di Castello che prevede fino alla fine del 2023 che prevede “l’introduzione di un biglietto ridotto o agevolato per i visitatori delle rispettive strutture museali. Nella loro autonomia di programmazione, i due Comuni si coordineranno attraverso un calendario condiviso e una comunicazione congiunta”. “In coincidenza del Cinquecentenario della morte di Luca Signorelli” dichiarano l’assessore alla Cultura del comune tifernate Michela Botteghi e il vicesindaco, assessore alla Cultura di Cortona Francesco Attesti “proponiamo la messa a valore del patrimonio artistico, culturale e ambientale dei rispettivi territori a partire dai luoghi che conservano opere del Signorelli, ai quali sarà affidata la funzione di hotspot, per una promozione coordinata di itinerari ed eventi che sostengano l’offerta culturale nel periodo compreso tra Pasqua 2023 e Natale 2023. Ci sembra un bel segnale di collaborazione tra territori che condividono l’eredità preziosa di Signorelli e che in prospettiva hanno intenzione di estendere ad altre circostanze la sinergia”. In nome di tale collaborazione il vicesindaco Attesti in occasione del varo della mostra di vallata della rete Rim “La Valle di Signorelli” aveva partecipato alla firma del protocollo d’intesa con gli otto comuni dell’Alto Tevere e le venti strutture aderenti e in nome della stessa collaborazione l’assessore Botteghi ha partecipato venerdì 23 giugno all’inaugurazione della mostra “Signorelli 500. Maestro Luca da Cortona pittore di luce e poesia”, a cura di Tom Henry. “L’Amministrazione è impegnata sul fronte delle politiche culturali a fare rete, trovare e consolidare connessioni sul territorio è un mezzo di promozione molto efficace oltre che una delle linee di azione del Comune di Città di Castello. Dopo anni di tentativi, finalmente, stiamo strutturando un collegamento permanente su progetti concreti e basati sulle nostre eccellenze artistiche. Il Cinquecentenario di Signorelli, grazie alle numerose opere che ha lasciato in Alto Tevere, si è prestato naturalmente a sperimentare la possibilità di lavorare insieme, creando eventi ed occasioni di visita per i turisti e per i nostri cittadini”.