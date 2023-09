Cortona, «Benvenuto autunno»: in piazza Sergardi una festa che accende Camucia

Arezzo, 29 settembre 2023 – Sabato 30 settembre dalle 18 a mezzanotte nella rinnovata piazza Sergardi è tempo di festeggiare la nuova stagione. L’Amministrazione comunale e le attività commerciali di Camucia danno vita a «Benvenuto Autunno», un momento per stare insieme nello spazio pedonale del centro urbano cortonese con tante attività per i bambini e ragazzi: come tappeti elastici e gonfiabili, ma anche spettacoli di danza acrobatica aerea e giocoleria a cura della Scuola di Circo Sottosopra e di Soo Hee Briganti. Le giovani allieve a ritmo di musica si esibiranno con coreografie ed esercizi, le esibizioni si terranno alle ore 18, 19,30, 21 e 22,30. Protagoniste della serata anche le attività di somministrazione della zona con specialità gastronomiche, non mancheranno esibizioni dal vivo con «Emozioni in musica Fracas 66».