Arezzo, 20 febbraio 2024 – Settima tappa del 'Corecom tour', visita al Mumec e alla mostra "Il mondo in tasca": questi i contenuti della giornata dedicata ad Arezzo per il Comitato toscano per le comunicazioni, che sarà in città venerdì 23 febbraio per proseguire nella campagna di informazione e comunicazione avviata in collaborazione con l'Unione province italiane per spiegare diritti e prerogative dei cittadini nel variegato mondo delle telecomunicazioni. L'incontro con istituzioni, i media locali, scuole, associazioni, imprese e cittadini per farsi conoscere e far conoscere le proprie attività e i servizi offerti nelle realtà territoriali della regione alle 11 nella Sala dei Grandi nella sede della Provincia, in

piazza della Libertà 3. Interverranno il presidente del Corecom Toscana Marco Meacci, le componenti del Comitato Carlotta Agostini e Bianca Maria Giocoli, e il presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri. Prima dell'incontro i componenti del Comitato visiteranno il Museo dei mezzi di comunicazione - Mumec - e la mostra 'Il mondo in tasca', dedicata ai 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, ai 100 anni di radiofonia italiana, ai 70 anni di televisione italiana e

ospitata al suo interno. Saranno accompagnati dal

curatore Fausto Casi e dalla dirigente Valentina Casi. La tappa aretina arriva dopo i sei precedenti appuntamenti a Prato, Pistoia, Livorno, Grosseto e Lucca e Massa Carrara.