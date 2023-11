Contratto, c’è l’accordo. Aumento di 435 euro

A quasi un anno dalla sua scadenza, Abi e sindacati (in foto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni) sono arrivati un accordo e hanno firmato il rinnovo del contratto nazionale dei bancari. Si tradurrà, a regime, in un aumento di stipendio di 435 euro al mese e, già da questo dicembre, vedrà i 270mila dipendenti del settore portarsi a casa una busta paga decisamente più corposa, con circa 1.600 euro in più rispetto all’ultimo stipendio. Il nuovo contratto, che scadrà il 31 marzo del 2026, prevede in sintesi che gli aumenti scattino da dicembre e che nello stesso mese vengano pagati anche gli arretrati per il periodo luglio-novembre 2023. Rientra nella parte economica anche il ripristino pieno della base di calcolo del trattamento di fine rapporto, mentre dall’1 luglio del prossimo anno l’orario di lavoro settimanale verrà ridotto di 30 minuti e passerà a 37 ore. "Un accordo fortemente innovativo e dinamico, capace di accompagnare la vita professionale delle persone", il commento dell’Abi.