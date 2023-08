Conto alla rovescia per la Sagra della Nana di Montagnano

Arezzo, 9 agosto 2023 – Conto alla rovescia per la Sagra della Nana. La nota festa paesana di Montagnano è orientata verso la cinquantunesima edizione e, come tradizione, tornerà a proporre due fine settimana scanditi da un programma di iniziative particolarmente variegato volto a far riscoprire la cultura contadina della Valdichiana tra enogastronomia, musica, folclore, camminate e mercati agricoli. La Sagra della Nana è in calendario da giovedì 14 a domenica 17 settembre e da giovedì 21 a domenica 24 settembre, facendo affidamento sull’entusiasmo e sulla passione dei volontari del Comitato Festeggiamenti Paesani Montagnano e sul coinvolgimento di numerose realtà locali.

Il filo conduttore delle otto serate sarà il “buon mangiare” con la possibilità di cenare a partire dalle 19.00 con un menù tradizionale che parte con l’antipasto toscano e che arriva fino alla nana in porchetta, trovando uno dei propri piatti più amati e più richiesti nelle tagliatelle al sugo di nana. Un’ulteriore conferma riguarderà l’apprezzato format della “Sagra della Nana da asporto” che permetterà di prenotare, ritirare e gustare direttamente a casa i piatti del menù, poi ogni serata saranno previsti momenti di intrattenimento con la musica dal vivo dei cantanti e degli strumenti di alcune delle migliori orchestre italiane. Il programma del primo fine settimana sarà arricchito dalle 10.00 di domenica 17 settembre dalla seconda edizione del Mercato dei Sapori e della Terra promosso insieme al presidio Slow Food Valdichiana con una fiera con le specialità dei produttori locali, poi alle 15.30 sarà previsto l’appuntamento con la passeggiata La CammiNana tra alcune delle strade bianche più belle del territorio di Montagnano in sinergia con A Piede Libero. Una giornata dedicata allo sport è invece attesa per domenica 24 settembre con la trentanovesima edizione della corsa podistica Montagnanata che, con ritrovo alle 15.30, si svilupperà su un percorso di otto chilometri per adulti lungo le vie del paese e che sarà anticipata da una gara rivolta alle categorie giovanili. «Montagnano torna a ospitare questa grande festa dedicata alle nostre tradizioni e ai nostri sapori - commenta Silvia Caldari, presidente del comitato organizzatore. - La Sagra della Nana è ormai una delle manifestazioni più storiche del territorio aretino: il nostro impegno, anno dopo anno, è di rinnovare la proposta ma di mantenere inalterato lo spirito, l’identità e l’entusiasmo che dal 1972 trovano l’apprezzamento di migliaia di commensali».