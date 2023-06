Arezzo, 24 giugno 2023 – È già iniziato il conto alla rovescia per la 9° edizione del Castiglioni Film Festival, una delle manifestazioni più attese dell’estate castiglionese che, negli anni, ha portato nella città della Torre del Cassero tanti nomi illustri del panorama cinematografico italiano. Dopo il successo dell’edizione 2022 che ha visto protagonisti personaggi del calibro di Giorgio Colangeli, Fabrizio Bentivoglio e Giorgio Montanini, la kermesse dedicata al cinema tornerà in grande stile con una cinque giorni di proiezioni e incontri in calendario da mercoledì 26 a domenica 30 luglio. Anche in questo 2023, la direzione artistica del festival potrà contare sull’esperienza della giornalista e produttrice Rocchina Ceglia e del regista e drammaturgo Giancarlo Nicoletti, entrambi responsabili di Altra Scena, una realtà che, da anni, distribuisce, produce e promuove alcune delle proposte più interessanti e innovative della scena contemporanea italiana.

“È un vero onore, per noi, curare la direzione artistica del Castiglioni Film Festival per il secondo anno consecutivo – esordisce Rocchina Ceglia di Altra Scena - Quella del 2022 è stata una kermesse estremamente intensa. Senza dubbio, anche gli ospiti di quest’anno, davvero felici di partecipare a un festival di rilevanza nazionale, renderanno l’edizione 2023 indimenticabile”.

In attesa che si alzi il sipario sulla manifestazione vera e propria, anche quest’anno il Castiglion Film Festival approderà nella capitale: sarà, infatti, la Casa del Cinema di Roma a ospitare, giovedì 6 luglio, alle ore 18, la conferenza stampa di presentazione durante la quale saranno finalmente svelati il programma e gli ospiti dell’edizione 2023.

“Castiglion Fiorentino è anche sinonimo di cinema – esordisce l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi – un’affermazione che racchiude un percorso, lungo quasi dieci anni, che ha visto protagonista la cosiddetta settima arte, attraverso l’organizzazione di manifestazioni e la presenza di set cinematografici in città. Il Castiglioni Film Festival, con i suoi grandi ospiti, è l’emblema di quanta attenzione è stata riposta, nel tempo, verso il mondo del cinema. Un’esperienza affascinante, sempre foriera di grandi risultati”.