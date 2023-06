"Congedo di paternità obbligatorio nelle istituzioni regionali, Vannucci e Giachi propongono una legge"

Una legge sul congedo di paternità obbligatorio nelle istituzioni regionali e una norma nazionale in materia. Li chiedono due atti che verranno discussi in una delle prossime sedute del Consiglio toscano. A spiegarne gli obbiettivi, il consigliere Andrea Vannucci (Pd) che li ha firmati insieme alla presidente della Commissione cultura, Cristina Giachi.

1 Che cosa propone la risoluzione?

"Sollecita una proposta di legge che punti a parificare il congedo previsto per i padri e per le madri. In parallelo lanciamo un’iniziativa dal forte valore simbolico sul congedo di paternità obbligatorio nelle istituzioni regionali toscane".

2 Che cosa comporta questa seconda misura?

"Porta a considerare presente il consigliere o il membro della giunta anche durante il congedo di paternità obbligatorio, come accade per le madri degli stessi organi istituzionali".

3 A che punto siamo in Italia?

"Nel 2022 sono stati messi in atto diversi interventi, come il congedo di paternità obbligatorio passato da 7 a 10 giorni retribuito al 100% e il diritto individuale al congedo parentale minimo di quattro mesi. I dati Inps però mostrano che solo il 20% dei padri ne usufruisce. C’è ancora tanta strada da fare".