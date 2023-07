Concerto per l’Italia L’Orchestra del Maggio in Piazza del Campo

La grande musica torna in Piazza del Campo per il ‘Concerto per l’Italia’ del Chigiana International Festival & Summer Academy. Oggi alle 21.30 il cuore di Siena si trasformerà in un teatro all’aperto, per un evento davvero straordinario, che sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai5 e radiofonica su Radio3. Daniele Gatti dirigerà l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, in un programma che comprende prima il Concerto n. 23 per pianoforte e orchestra K 488 di Mozart, con Lilya Zilberstein solista al pianoforte, e poi la Sinfonia n. 6 "Patetica" di Cajkovskij. Il palco allestito davanti a Palazzo Pubblico e la platea nella ‘Conchiglia’ della piazza, che per il terzo anno consecutivo ospita un evento musicale dal profilo internazionale, interamente gratuito. Stessa cosa sabato alle 22, quando a esibirsi in Piazza del Campo sarà il maestro Uto Ughi, che torna a Siena con il suo violino per festeggiare il centenario delle attività concertistiche chigiane, accompagnato dall’Orchestra della Toscana diretta da Simone Bernardini.