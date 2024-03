Concerto di Pasqua a Sansepolcro

Arezzo, 20 marzo 2024 – Il 23 marzo alle 19.00, la Cattedrale di Sansepolcro sarà lo scenario di un concerto pasquale che promette grandi emozioni. L'Orchestra Giovane Armonie, guidata dal M° Laureta Cuku Hodaj, si unirà alla rinomata Società Filarmonica di Perseveranti, sotto la direzione del M° Marzà, per un'esperienza musicale che accompagnerà i presenti in questo percorso prepasquale con suggestione. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Sansepolcro, rientra nel calendario della manifestazione “Pasqua fra Umbria e Toscana” organizzato dal Museo Diocesano di Città di Castello.

Il club Inner Wheel di Sansepolcro si è distino, anche in questa occasione, per il suo impegno sociale, gestendo la raccolta fondi che contribuirà al restauro del pavimento della Chiesa di San Lorenzo.

Ospite d’eccezione della serata sarà il Prof. Nadey S. Hakim, eminente figura internazionale nel campo della medicina, della chirurgia, della scultura e della musica, proveniente direttamente da Londra per condividere il suo talento e la sua passione con il pubblico di Sansepolcro. La regia è affidata ad Elena Fantoni, direttrice artistica dell'evento.

Inoltre, il maestro Fabio Battistelli, solista dell'orchestra, si esibirà insieme al Prof. Nadey, promettendo di arricchire ulteriormente la serata con la sua straordinaria interpretazione musicale

Una serata che celebra, non solo la musica e la cultura, ma rappresenta anche un'opportunità unica per unire le forze al fine di preservare e valorizzare il ricco patrimonio storico della città. La presenza e la partecipazione di tutti i cittadini sono attese con gioia.