Concerto del Forte Trio dalla Repubblica del Kazakistan alla Dima

Arezzo, 9 novembre 2023 – Musica maestro. Dopo il successo del Concerto Inaugurale che si è tenuto giovedì 2 novembre scorso, che ha visto protagonisti in Casa Petrarca i maltesi Pierre Louis Attard, violino accompagnato da Colin Attard al pianoforte (direttore artistico del Gaulitana Festival Of Music di Gozo), prosegue la stagione concertistica Dima con il FORTE TRIO, trio di Stato della Repubblica del Kazakistan, per la Direzione Artistica di Timur Urmancheyev - Venerdì 10 novembre, ore 21 nella Sala Concerti DIMA sede Casa Petrarca, via dell’Orto n. 30 Arezzo. Il “Forte Trio” è il Trio Nazionale della Repubblica del Kazakistan. E’ un gruppo artistico di altissimo livello che rappresenta nel mondo l’Ente Concerti dello Stato Kazako. Il complesso è formato dai migliori musicisti del Kazakistan, vincitori di diversi concorsi nazionali ed internazionali: Maxat Jussupov - violino, Murat Narbekov – violoncello, Timur Urmancheyev – piano, direzione artistica. Il vasto repertorio del “Forte Trio” spazia dalla musica barocca alle composizioni jazz. Il Trio collabora anche con orchestre sinfoniche e con diversi cantanti e musicisti solisti. La musica popolare kazaka e la musica classica nazionale occupano un posto importante nell'attività artistica del Trio. Il “Forte Trio” partecipa regolarmente ai festival musicali internazionali rappresentando la nazione kazaka sui palcoscenici più prestigiosi d'Europa, Asia e America. Durante la stagione artistica 2022-2023 il “FORTE TRIO”, che ha suonato le opere di Brahms, Debussy, Piazzolla, Gershwin e la musica popolare kazaka in Spagna, Italia, Brasile, Portogallo, Francia e naturalmente in diverse città della sua nazione.

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI.