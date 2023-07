Concerto all’alba nella vigna per Orientoccidente

Arezzo, 13 luglio 2023 – Sabato 15 luglio ore 6 a Traiana (Terranuova Bracciolini) Dritto e Rovescio organizza il “Concerto all’alba nella vigna”. L’appuntamento estivo, inserito nel cartellone degli eventi estivi dei comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna e del Festival Orientoccidente, è giunto alla nona edizione e quest’anno ospita Orio Odori (clarinetto), Damiano Puliti (violoncello), Maria Chiara Belardi (flauto). Con musiche di Orio Odori e J.S. Bach. In mezzo ai vigneti della Fattoria La Traiana di Giandomenico Gigante si trova la Cappella Polverini e lo spazio antistante la Cappella sarà teatro naturale e suggestiva cornice dell’atteso concerto all’alba, quasi un rito per gli spettatori, che potranno godere dell’incantesimo del sorgere del sole e del risveglio della natura, ascoltando dolci note in un silenzio quasi assoluto. Un affascinante spettacolo naturale espressione simbolica di nascita e rinascita. Il parcheggio dell’evento è nella piazza del paese di Traiana, lì saranno collocate le indicazioni per raggiungere, con una breve passeggiata su strada pianeggiante ammirando la bellezza della natura circostante, la location del concerto. Ingresso gratuito, prenotazione non obbligatoria. Info: [email protected] - whatsapp 3917333230 – messanger Dritto e Rovescio Comune di Terranuova Bracciolini https://www.facebook.com/ComunediTerranuovaBracciolini https://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it <https://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/> * e intanto… la diciannovesima edizione del festival Orientoccidente procede: lunedì 24 luglio, in occasione del 79mo Anniversario della Liberazione di San Giovanni Valdarno, in piazza Masaccio l’Orchestra Multietnica di Arezzo (diretta da Enrico Fink) ospiterà Modena City Ramblers nel progetto “Culture contro la paura”; venerdì 28 luglio un’altra iniziativa realizzata in collaborazione con Libera Valdarno in ricordo delle vittime innocenti toscane uccise dalle mafie con la proiezione del film “Illuminando la storia”, docufilm per ricordare la strage di via dei Georgofili, e lo spettacolo “Rossella e le altre" di e con Fiamma Negri e Giusi Salis a Rignano sull’Arno (FI) presso i Giardini Baden-Powell: domenica 30 luglio l’atteso Concerto Sul Fiume, alle Massette di Loro Ciuffenna con il folk di The Sleeping Tree (cioè il cantautore Giulio Frausin, bassista dei Mellow Mood). E poi altro ancora…