Con Paolo Hendel il Passioni Festival entra nel vivo

Arezzo, 26 giugno 2023 – Dopo l’evento molto partecipato e sentito di sabato 24 giugno a Barbiana e la presentazione ufficiale del programma venerdì 23 giugno in Piazza Grande insieme all’ospite d’onore Enzo “Pupo” Ghinazzi, il Passioni Festival entra nel vivo con una settimana ricca di eventi e grandi ospiti.

Sale l’attesa per mercoledì 28 giugno, giornata di apertura della kermesse, un vero e proprio “Italo Calvino Day”. A partire dalle 18:00, infatti, è in programma una passeggiata letteraria tra i negozi del centro storico a cura di rumorBIANC(O) e in collaborazione con Confcommercio Firenze – Arezzo. Un evento unico, speciale, andato sold-out nel giro di poche ore, dedicato a Italo Calvino nel centenario della nascita; un “viaggio” a tappe tra i negozi del centro insieme agli attori di rumorBIANC(O) che reciteranno alcuni passi tratti dalle opere di Calvino.

“Collaboriamo sempre con piacere con il Passioni Festival - dichiara la direttrice aggiunta di Confcommercio Firenze Arezzo Catiuscia Fei – perché lo riteniamo un evento importante, una grande intuizione, un evento che negli anni ha portato tanta cultura ad Arezzo. Quando ci è stato proposto l’evento in questione, ci è sembrato subito interessantissimo. Con RumorBIANC(O), poi, avevamo già collaborato in passato. Così abbiamo colto la palla al balzo cercando di lavorare affinché le nostre attività possano diventare anche luoghi culturali e di intrattenimento e socialità. Abbiamo scelto i negozi in base alla loro capienza e cercando di diversificare il più possibile. L’evento è già sold-out da alcuni giorni e siamo davvero molto soddisfatti”.

E sale l’attesa per il primo grande ospite del Festival, Paolo Hendel, che nella serata di mercoledì 28 giugno, alle 21:30, salirà sul palco dell’Arena Eden con lo spettacolo “Viola e il Barone”. Sarà un divertente e magico viaggio tra le parole e il pensiero di Italo Calvino accompagnati dalla irresistibile simpatia del comico, attore e commediografo fiorentino che con questo spettacolo sta riscuotendo successi in giro per l’Italia.

“Viola e il Barone” è un reading su i testi di Italo Calvino a cura di Paolo Hendel e Marco Vicari. Paolo Hendel sarà accompagnato sul palco da due musicisti che suoneranno dal vivo: Renato Cantini alla tromba e Michele Staino al contrabbasso. Sarà una serata magica, indimenticabile, in una location incantevole come quella dell’Arena Eden.