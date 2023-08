Con l’auto sulla spiaggia Accanto al nido protetto

CAPOLIVERI (Isola d’Elba)

E’ un’estate di eccessi, di deregulation, magari anche di semplici distrazioni che però rischiamno di costare care.

Ieri mattina all’Isola d’Elba lo sgomento è stato davvero grande quando i primi avventori sono arrivati sulla celebre spiaggia dell’Innamorata, sotto Capoliveri. Sì, perché quella “parcheggiata” a due passi dalla riva era proprio un’automobile.

Davvero una brutta sorpresa in una delle spiagge più belle e conosciute dell’Elba. Ma non solo, perché la vettura era a due passi dal nido di “Maria”, la tartaruga Caretta Caretta che la notte del 31 luglio, dopo tre tentativi e vari sbuffi, era riuscita a deporre le uova sull’arenile.

È il secondo episodio di auto in spiaggia dopo quello della scorsa settimana sulla spiaggia del Sale a Livorno.

Questa volta a finire sull’arenile è stata un’auto con targa tedesca. E con il rischio che i pesanti pneumatici schiacciassero le candide uova delle future tartarughine, sotterrate nel nido protetto da una recinzione.

Il veicolo con a bordo due ragazzi tedeschi in vacanza si è avventurato di notte sulla spiaggia e qui è rimasto impantanato nella sabbia bagnata a causa delle forti piogge notturne.

Ieri mattina sono prontamente intervenute la polizia municipale di Capoliveri e la Capitaneria di Porto Azzurro che hanno ricostruito l’accaduto, mentre il carro attrezzi ha rimosso il veicolo.

Ma non è finita qui. Giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno poi trovato un’altra sorpresa: un acqua scooter era “parcheggiato“ sulla sabbia. Il proprietario della moto d’acqua, un cinquantenne anch’egli tedesco in vacanza con il figlio ha dichiarato candidamente di non sapere che ci fosse un divieto. Entrambi i veicoli sono stati sanzionati per occupazione indebita di spazio demaniale. La sconcertante scoperta dell’auto in spiaggia è stata segnalata da Legambiente ("Comportamento pericoloso, chiediamo sanzioni pesanti") che sta monitorando il nido della tartaruga, già molto a rischio per la grande vicinanza alla riva.

Lo stesso dicasi per altri due dei sei nidi che ci sono attualmente all’isola d’Elba. Oltre a questa scavata all’Innamorata, infatti, anche le nidificazioni di Marciana Marina e di Marina di Campo sono entrambe molto vicine al mare. Quest’ultima in particolare, perché si trova proprio sulla foce del fiume.

Valerie Pizzera