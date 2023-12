"Con il dl Energia 2 il governo Meloni vicino in modo concreto a chi rimase sott’acqua"

A elogiare le iniziative del governo, gli esponenti toscani di Fratelli d’Italia. Al centro dell’attenzione la disposizione inserita nel Decreto Energia 2, ricalcando quanto previsto in favore delle aree alluvionate dell’Emilia Romagna. La norma prevede l’equiparazione dei territori colpiti alle aree di crisi industriale non complesse, applicando la legge sulla riconversione e riqualificazione produttiva (1811989) per assicurare il mantenimento dell’occupazione e un veloce recupero delle capacità produttive. Ai territori alluvionati della Toscana saranno destinati (nell’ambito delle disponibilità per le aree di crisi industriale non complessa) fino a 50 milioni di euro. "Grazie al governo Meloni, su proposta del ministro Urso, è stata prevista, nel Dl Energia 2, la possibilità di estendere la normativa per le aree di crisi industriale non complesse alle aziende colpite dalle recenti alluvioni in Toscana – ha detto il senatore Paolo Marcheschi -. Questo governo conferma con i fatti di essere vicino alle aziende e ai lavoratori". Concetto ribadito dalla senatrice Susanna Donatella Campione (Fdi): "Questo governo non lascia nessuno da solo di fronte a tragedie come quella accaduta un mese fa".

Anche la deputata pratese Chiara La Porta (nella foto) è intervenuta: "Nessun imprenditore toscano dovrà subire ulteriori danni alle proprie produzioni per potersi mettere alle spalle il dramma dell’alluvione".

Li. Cia.