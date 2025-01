Con i vigili del fuoco dalla torre del Comune, in vespa e a Porta del Foro: arriva la Befana

Arezzo, 5 gennaio 2025 – C’è la Befana che arriva in vespa a quella di Porta del Foro che quest’anno cambia location e torna a casa. Poi la nonnina acrobatica che si cala da torri epalazzi storici con i vigili del fuoco, tra oggi e domani sono tante le iniziative legate all’Epifania con caramelle e calze in arrivo per tutti. Torna la Befana al Quartiere di Porta del Foro. Dopo l’esperienza delle Caselle, quest’anno un ritorno in sede. Appuntamento domani 6 gennaio a partire dalle 16 quando saranno presenti animatori e trucca bimbi nella sede di vicolo della Palestra a San Lorentino. «Alle 19 aspetteremo insieme l’arrivo della Befana – dice il rettore Felici - a seguire pizzeria e griglia saranno aperte, con prenotazione obbligatoria 333 684 6496». Domani 6 gennaio alle ore 15 in piazza della Libertà, grandi e piccini potranno attendere la simpatica vecchietta. Grazie alla collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo, la Befana “volerà” sulla piazza scendendo dalla torre del Palazzo Comunale. Quindi offrirà una piccola “calza” ai più piccini. L’evento, che chiude il calendario di “Arezzo Città del Natale”, è realizzato grazie al contributo della Banca di Anghiari e Stia. Al Mercato delle Meraviglie tornano le calze della Befana di Casa Thevenin. Colorate, piene di delizie e solidali, sono già disponibili sia alla casina del Prato all’interno del mercato di Natale aperta tutti i giorni dalle 10 alle 21, sia presso il charity shop di via san Lorentino 58 aperto oggi, ma potranno anche essere prenotate, con consegna a domicilio, telefonando al numero 335 8357183. Il ricavato sarà destinato alle attività dell’istituto. A San Giovanni il 6 gennaio c’è «La Befana dei vigili del fuoco». Alle 16, davanti a Palazzo d’Arnolfo, la Befana si calerà dal celebre palazzo simbolo per distribuire caramelle e cioccolatini a tutti i bambini presenti in piazza Cavour. Un momento di meraviglia, in cui i più piccoli potranno anche ammirare i mezzi dei vigili del fuoco distaccamento di Montevarchi. Vigilia dell’Epifania con La Venuta dei Magi a Sansepolcro con lo spettacolo organizzato dall’Associazione «Alla corte de’ Medici». Alle 16.30 il corteo partirà da Porta Romana per ricevere i Re Magi a cavallo a Porta Fiorentina percorrendo via XX Settembre fino alla Cattedrale dove si terrà la benedizione dei presenti. Al termine il corteo proseguirà fino a Piazza Santa Marta per rendere omaggio al Presepe di Porta Romana. A Terontola oggi dalle 14 in piazza della Repubblica tornano i giochi di un tempo per bambini, domani 6 gennaio alle 16 si terrà il Corteo dei Re Magi organizzato da Lions con arrivo alla chiesa di San Domenico. Alle 17 cerimonia di conclusione della Mostra del Giocattolo d’Epoca e del Modellismo e alle 18 arriva la Befana in piazza della Repubblica. Oggi alle 18 a Montevarchi esibizione della Polifonica di San Lorenzo nel concerto «Videntes Stellam» al Museo del Cassero, domani giorno dell’Epifania, l’arrivo delle «vecchie signore» in vespa lungo via Roma per fermarsi in piazza Varchi e distribuire caramelle e dolci della befana. Tanti gli eventi in Casentino. La Befana Ernesta con il tradizionale grande falò del fantoccio raffigurante la befana nella piazza del paese sarà stasera alle 22 a Soci. A Badia Prataglia oggi c’è la Cenvecchia. I bambini travestiti da “befanotti” effettuano una questua itinerante cantando attraverso le case e gli alberghi del paese a partire dalle 18. Domani a Moggiona di Poppi c’è il Befanone. L’ultimo arrivato alla Messa dell’Epifania delle 11,15, è destinato a portare il fantoccio del “Befanone” per le vie del paese. Previsti falò e brindisi finale. Le 12 notti della Befana è lo spettacolo che sarà in scena al Teatro Verdi di Monte San Savino oggi alle 17.30 adatto ad un pubblico dai 4 anni, si inserisce nel cartellone del Verdi dedicato ai bambini e alle famiglie «Andiamo a teatro». Il 6 gennaio è anche il giorno dell’arrivo dei re Magi nei presepi viventi. Oggi è domani torna alle 17 quello delle Ville di Monterchi, domani alle 17,15 spazio al presepe vivente di Gricignano.