Colpiscono la bagnina alla testa a Fiumaretta (La Spezia): scontro tra ragazzi e bagnina

FIUMARETTA (La Spezia)

Il caldo, talvolta, gioca brutti scherzi. Lo sa bene la giovanissima bagnina che ieri pomeriggio è passata dalla spiaggia di Fiumaretta, frequentatissimo lido del comune di Ameglia, direttamente al pronto soccorso di Sarzana, dopo aver ricevuto una botta in testa che le ha fatto perdere i sensi. L’assistente al salvataggio è stata infatti centrata da un pallone con il quale pochi minuti prima stavano giocando alcuni ragazzi sulla battigia. Dopo qualche richiamo, finalizzato a fare notare e rispettare il divieto, la bagnina ha sequestrato la palla che si è bucata. Dopo la discussione però il pallone, riempito di sabbia, quindi ben appesantito, le è stato lanciato sulla testa. La giovane, che fa parte di una cooperativa di controllo del litorale operativa tra Sarzana e Ameglia e composta da ragazzi davvero in gamba, come dimostrano i tanti salvataggi operati in acqua proprio in questi giorni, è stata portata in ospedale per accertamenti e probabilmente avrà bisogno soltanto di qualche giorno di relax. Ma sulla questione la bagnigna dovrà poi fare chiarezza direttamente con i protagonisti del gesto.

Massimo Merluzzi