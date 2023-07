Collodi, Gran Galà per Pinocchio Omaggio ai 140 anni del burattino

COLLODI (Pistoia)

Entrano nel vivo le celebrazioni per i 140 anni dalla prima pubblicazione de Le avventure di Pinocchio, edito appunto nel 1883. Un anniversario che la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, presieduta da Pier Francesco Bernacchi, ha deciso di celebrare con un intero anno di eventi e iniziative che vedono le nostre testate Qn, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno, insieme al portale Luce! nel ruolo di media partner.

E proprio domani a Collodi è in programma l’evento clou delle celebrazioni. Dalle 17 nella Piazzetta dei Mosaici di Venturino Venturi del Parco di Pinocchio, il programma si aprirà con i saluti del presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo e delle altre autorità. Seguirà una conversazione condotta dalla direttrice di Qn La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno, Agnese Pini, con il presidente della Fondazione Collodi, Pier Francesco Bernacchi, la presidente dell’Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini Daniela Marcheschi, lo storico e presidente del Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruni Guerri e Lorenzo Franchini dell’Università Europea di Roma. Quindi la presentazione della mostra e del catalogo Pinocchio sono io! di Silvano “Nano“ Campeggi e la proiezione del trailer girato a Collodi To the Point – Pinocchio del regista Rossano B. Maniscalchi.

Magiche atmosfere alla sera, nel Giardino Storico Garzoni per il Galà per Pinocchio condotto da Corrado Oddi, attore di cinema, che vanta importanti ruoli: tra gli altri ha interpretato il magistrato Giovanni Falcone nel docufilm Rai, ma è stato anche al fianco di Lino Banfi ne L’allenatore nel pallone 2 e interprete di fiction come Carabinieri 6, Butta la luna 2, I Cesaroni 5, Che Dio ci aiuti, Squadra antimafia 6, Il paradiso delle signore.

Momento forte della serata il concerto del tenore pop Giuseppe Gambi, nuovo talento della musica lirica italiana e già ospite d’onore di diversi programmi Rai e Mediaset, che affascinerà il pubblico con il concerto dal titolo Un viaggio nelle melodie più belle spaziando dalle più celebri arie liriche ai classici della canzone napoletana fino alla canzone contemporanea per concludere con un omaggio a Morricone con la pianista Loren e violino.

Durante l’intervallo del concerto avverrà la consegna dei premi 140° di Pinocchio. Le celebrazioni sono organizzate dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, di Sviluppo Turistico Collodi, Villa e Giardino Garzoni srl, Parco di Pinocchio, Collodi Butterfly House e la collaborazione dei Lions Pescia.

Ingresso gratuito su prenotazione (0572429642. Info: [email protected]

Guglielmo Vezzosi