Arezzo, 10 luglio 2023 – Dal 16 luglio al 20 agosto 2023 Il Museo della Fraternita dei Laici ospita “COLEOPTERA”, la personale di Meri Ciuchi a cura di Laura Davitti. La mostra presenta l’ultima serie di stampe e libri, entrambi ricamati a mano, interamente dedicata a questo particolare ordine di insetti, i coleotteri.

L’artista crea, tramite le immagini fotografiche da lei studiate e realizzate, micro storie che si propongono di generare con lo spettatore un’interazione per immagini, non mostra un aspetto “reale” ma un estetismo che restituisce la sensazione di vedere un mondo interiore.

Meri Ciuchi realizza opere materiche attraverso la contaminazione tra tecniche moderne come la fotografia ed il cucito, metodo di decorazione antico e popolare.

In ogni opera dell’artista sono presenti anche altri insetti e un filo rosso (simbolo di connessione e legame) che funge da collegamento tra i due modi, moderno e antico, tra la parte fotografica e il ricamo in sovrapposizione.

La scelta della tecnica del ricamo è anche simbolica, in quanto il filo incide la materia e lascia un segno indelebile che come una cicatrice, modifica la superficie e non può essere rimosso del tutto così come avviene per il nostro vissuto personale.

La mostra sarà visibile all’interno del percorso museale tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 18:00.

Domenica 16 luglio alle ore 16:00 si terrà l’inaugurazione con presentazione della mostra alla presenza dell’artista, con ingresso gratuito.