Coalizioni a Firenze, due assi nel risiko: Pd e strategie per le elezioni

La cosa certa è che il Pd toscano, salvo clamorosi dietrofront, non utilizzerà le primarie per scegliere i candidati sindaci per le prossime amministrative. A Firenze e a Prato si sta già lavorando, non senza difficoltà, per trovare la quadra e incastrare nomi e strategie visto che il prossimo anno si vota anche per le Europee e nel ’25 andrà in scena il voto, delicatissimo, regionale in Toscana. Coloro che avevano firmato un appello per le primarie dem a Firenze devono rassegnarsi (35 esponenti guidati dall’ex vicesindaco Beppe Matulli) così come Rosa Maria Di Giorgi e Cecilia Del Re che avevano animato il dibattito nel Pd chiedendo confronto di idee. Chi dopo Nardella a Firenze e Biffoni a Prato? Resta aperta l’ipotesi terzo mandato, ma la strada è in salita (modifica legislativa). E allora? Il risiko delle poltrone è in atto. Convergenze e veti: il copione sembra non cambiare molto nel Pd. L’incontro di Cesena dei riformisti ha visto molti toscani presenti. Il dialogo con il vertice (Fossi-Schlein) c’è ma ora ci sarà, sui candidati, la prova del nove. Non sono escluse sorprese con due ’assi’ (il presidente toscano Giani per il centrosinistra a Firenze e il sottosegretario Giorgio Silli per il centrodestra a Prato) che potrebbero giocare ruoli determinanti per il voto del prossimo anno.