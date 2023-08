’Città da sfogliare’ Ventisei tappe nel libro di Jannello

Un modo intelligente di raccontare il viaggio per spingere le persone a viaggiare. Ventisei le città viste attraverso gli occhi di Riccardo Jannello (nella foto), autore del libro “Città da sfogliare“, e di scrittori che vi hanno vissuto, le hanno amate o ci sono nati. Il libro sarà presentato oggi alle 18,30 alle Murate di Firenze. Ventisette capitoli in tutto perchè due sono stati dedicati a Lisbona, città del cuore dell’autore: uno a Pessoa e uno a Saramago. Ogni città è poi legata a uno o due protagonisti con qualche sorpresa: Praga, per esempio, è un tributo a Hrabal; Berlino a Christopher Isherwood un inglese dal cui libro “Addio a Berlino” è tratto il film Cabaret. "Leggere di una città prima di andarci - dice Jannello- aiuta a capire meglio il posto tenendo presenti le emozioni che questo suscita. A me è successo con Amado e Salvador de Bahia".