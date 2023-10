Cinquantenne trovato morto in spiaggia. Aperta un’indagine per omicidio volontario

La procura di Massa ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di omicidio volontario relativo alla vicenda dell’uomo trovato morto la notte scorsa in una tenda sulla spiaggia di Marina di Massa, nel tratto davanti a piazza Bad Kissingen. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti e l’indagine è affidata alla squadra mobile di Massa. La vittima è un cittadino marocchino, Nakir Nourredine, di circa 50 anni, che da alcuni giorni dimorava nella tenda da campeggio sulla spiaggia. L’uomo aveva precedenti per reati di droga e furto. A dare l’allarme è stato un connazionale della vittima. All’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine Nakir Nourredine era già morto e presentava una ferita da arma da taglio all’interno della coscia sinistra. L’uomo che aveva dato l’allarme è stato già ascoltato dal pm di turno. La procura ha disposto l’autopsia.