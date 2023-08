Cinema di mare, splende Golino E Muccino ricorda la sua Hollywood

di Giovanni Bogani

Un festival dedicato al mare. In uno dei luoghi che, in Toscana, valorizzano, celebrano, venerano il mare: Castiglione della Pescaia. Un festival intimo, quasi una serie di chiacchierate fra amici: fra Giovanni Veronesi, direttore della manifestazione, e i suoi ospiti, da Gabriele Muccino a Vinicio Capossela, che terrà domani sera un concerto. Un festival dedicato a tre giornalisti che hanno segnato, ciascuno a suo modo, la storia del quotidiano "La Nazione": Mauro Mancini, Guido Parigi Bini e Claudio Carabba.

Mauro Mancini, cronista e grande appassionato di vela, fu compagno di avventure di Ambrogio Fogar, e perse la vita proprio durante un’impresa velica insieme a lui, nel 1978. Guido Parigi Bini fu capo di molte redazioni locali de "La Nazione", in primis quella di Siena. Infine Claudio Carabba, critico cinematografico, maestro di recensioni sempre venate di ironia, lievi, gioiose e colte, fu il primo direttore della manifestazione.

La Festa del cinema di mare ha consegnato due premi. Uno in memoria di Mauro Mancini, con un riconoscimento in denaro di 1000 euro, al cortometraggio "Quando si ritira il mare" di Francesco Lorusso. Il secondo in memoria di Guido Parigi Bini, 500 euro per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, a "LifeDELFI" di Roberto Lo Monaco.

La manifestazione ha proposto anteprime di film legati al tema del mare: come il sorprendente documentario "Senza paura" di Luciano Toriello, che filma – nel corso di dieci anni – la vita di un bambino che è anche un campione mondiale di kite surf, il surf che si fa attaccati a un aquilone, volteggiando in aria. Il regista ha seguito il bambino, Piefrancesco Rizzello – padre pugliese istruttore di kite, madre brasiliana – fin da quando aveva tre anni. E questo bimbo, cresciuto fra le tavole da surf oggi è campione mondiale under 14. Ma il non racconta tanto le vittorie, quanto le sconfitte, le botte prese, gli errori, le esitazioni e anche la solitudine di questo ragazzino. Che ha un volto totalmente cinematografico, luminoso e maturo, dominato da grandi occhi scuri spalancati sulle onde dell’oceano.

Fra gli ospiti della manifestazione, Gabriele Muccino ha raccontato – sollecitato da Giovanni Veronesi – la sua avventura da regista a Hollywood, Valeria Golino i suoi esordi e il suo presente di attrice e regista. Stasera, alle 21,30, Isabella Ferrari e Giovanni Veronesi renderanno omaggio a Francesco Nuti. Verrà proiettato "Willy Signori e vengo da lontano". Domani, al tramonto, il "concerto urgente" di Vinicio Capossela.