Cinema di mare, la Festa in spiaggia Il concerto speciale di Capossela

Presentata ieri, nella splendida cornice del Club Velico Castiglione della Pescaia, l’ottava edizione della Festa del cinema di Mare - Premio Mauro ManciniPremio Guido Parigi, compianti giornalisti de La Nazione, in scena dal 24 al 30 agosto.

A dirigere la kermesse, per il terzo anno consecutivo, il regista e sceneggiatore toscano Giovanni Veronesi, pratese con Castiglione della Pescaia nel cuore: fu lui nel 2021 a prendere il testimone dell’ideatore e fondatore, il critico del Corriere della Sera, Claudio Carabba.

"Castiglione non è più un luogo di vacanza, ormai fa parte di me – dichiara Veronesi –. Questa edizione della Festa del cinema di Mare sarà molto speciale, una parte del mio cuore appartiene all’amico fraterno Francesco Nuti ed è proprio a lui che dedicherò questo lavoro. Avremo tanti ospiti e tantissime sorprese anche internazionali che non posso ancora svelare, a testimonianza che la Festa del cinema sta diventando quello che volevo diventasse, una perla a dimensione di Castiglione della Pescaia, la nostra perla del Tirreno e della Maremma”.

Gli ospiti che saranno presentati in piazza Orto del Lilli saranno Isabella Ferrari, guest star insieme a Valeria Golino, Gabriele Muccino, Piera Detassis e di Vinicio Capossela; quest’ultimochiuderà la rassegna, con uno speciale concerto sulla spiaggia ispirato al mare. "Quest’anno più che mai il Festival si conferma uno dei momenti più attesi dell’estate castiglionese – dichiara il sindaco Elena Nappi – arricchendosi di una chiusura sperimentata con grande successo lo scorso anno e fortemente voluta dall’amministrazione, il concerto sulla spiaggia, denominato ’Calasole Live’ che vedrà Vinicio Capossela con un’insolita e speciale ’spalla’. Sarà un’edizione ricca di personaggi di alto livello del cinema italiano che insieme ai cortometraggi inediti e alle proiezioni cinematografiche conosciute fanno del mare il protagonista indiscusso della kermesse filmica".

La maggior parte degli eventi sarà a ingresso gratuito. Tutte le informazioni sono sul sito festadelcinemadimare.com.

Il programma si compone di film di repertorio e di ultima uscita, affiancati da eventi collaterali in vari luoghi del paese balneare. "La nuova edizione del festival dimostra la crescita, soprattutto qualitativa, delle manifestazioni culturali nel territorio grossetano. tra queste la Festa del Cinema di Mare grazie a un programma sempre più ricco e con ospiti di assoluto prestigio" dichiara Luigi Salvadori, presidente di Fondazione Cr Firenze.