Ciak, si giura. Tondelli e il servizio militare: "Agli impegni preferisco la noia. Fare in fretta per parlare di libri"

Viene poi il giorno del Grande Giuramento. Da una settimana circa non abbiamo tregua, sempremarciare attorno alla piazza d’armi e disporsi in fila per plotoni e compagnie, prima i massicci

Granatieri, poi i prodi Lancieri, seguono tre plotoni di ferrei Artiglieri e dulcis in fine lo squadrone degli animosi Bersaglieri che marcian placidi e leggeri quei goliardi militari. Il fatto è che la cerimonia del nostro giuramento avverrà in forma solenne davanti alla piazza principale della città dove già da adesso hanno eretto palco d’onore e tribune per il pubblico sempre riverito: la notte è molto malinconico girare per le stradine sentendo lo sferragliare degli operai che battono i tubi innocenti, malinconico perché l’oora s’avvicina e la nostra tribù si scioglierà: il giovane scrittore ed o siamo ancora in attesa di destinazione, ma degli altri abbiamo già saputo tutto: Alvaro musicante raggiungerà sua Torino, Tony idem per Bolzano, Renzu se ne andra a Civitarecchia e Michele a Roma in Pietralata, mentre Enzino il biondino rimarrà qui.

Comunque si continua a marciare e a provare il grido della nostra ventenne fedeltà alla Patria, di giorno e di notte, in interno e in esterno, marciamo e cantiamo con un Capitano che dice una cosa, il Tenente un’altra, il Colonnello non si sa bene cosa ne pensi, ma pert una notte si sente un allarme e allora tutti bisogna correre, sul piazzale e inquadrarsi e poi si sente una musica gracchiante in tutto quel buio e un plotoncino che segna il passo e rauchi ordini urlati nella notte e poi si torna a dormire ma si scopre, l’indomani, che ci va la bandiera di guerra.

E quando passa lei con la tenebra o la luce se piove o c’è sereno, bisogna riverirla.

(...)

Succede però che il giovane scrittore venga chiamato a rapporto dal Colonnello un paio d’ore prima della tanto attesa cerimonia ed esca dalla Palazzina Comando praticamente in lacrime, senza possibilità alcuna di consolazione. Il fatto è che il capo gli ha ordinato di riprendere via cavo con un videotape l’intera parata e soprattutto di commentarla. Albertino naturalmente non sa che pesci pigliare ed è ridotto ormai a tutto un "ahimè, ahimè cosa sarà di me, che dico, che riprendo che non so nemmeno distinguere un sergente da un tenente, un

plotone da un battaglione, e in fondo che mi frega di tutta questa puttanata, io non so che dire, che fare, ahimè ahimè cosa sara di me? E poi gli dico: "Senti non drammatizzare, io so usare quella roba lì e facciamo che io ti svolgo le riprese e tu inventi il commento.+

(...)

E mentre attendiamo ci facciamo un aperitivo col vinello di qua eppoi un altro bicchierozzo perchè siamo pronti e i soldati invece non si vedono, poi un altro per ingannare l’attesa e insomma finisce che quando finalmente s’odono le note della banda siamo proprio a nostro agio, siamo pronti, pronti siam! Ci gettiamo in mezzo al piazzale e filmiamo innanzitutto il pubblico col commento del giovane scrittore.

(...)

E poi si passa a inquadrare la bandiera e facciamo un primo piano bellissimo e Albertino fa tutta una tiritera dicendo che il verde son gli occhi di Lulu e il bianco la sua pelle e il rosso l’ardore del suo italico cuore e arriva persino a spiegazzarla al vento affinché io la riprenda attiva e funzionante. E poi passiamo in rassegna tutti i nostri milleduecento amici schierati e Albertino parla e parla e io filmo e filmo e dico al Generale un po’ a sinistra sire e guardi, qua al Colonnello saluti saluti i telespettatori e per tutti Albertino ha un commento ad hoc e insomma quando tutto è finito e noi brindiamo al successo svaccati fra gli operai che smontano le impalcature, viene a pescarci la ronda che ci ordina di rientrare a rapporto immediatamente. Risultato: invece della sospirata licenza premio ci sbattono in cucina dalle sei del mattino alle dieci di sera a pulire e strusciare cose innominabili. Questo il degno epilogo della nostra trasmissione e del nostro senso del dovere. Insomma amici miei ora va veramente male. A giorni migliori quindi.