"Ci sono investimenti mai visti. Bisogna solo saperli spendere"

In difesa della manovra si schiera il centrodestra toscano. "Le cifre collegate alla sanità rimbalzano come palline da ping-pong – ha commentato il consigliere regionale Andrea Ulmi (Lega), vicepresidente della Terza Commissione - e il ‘j’accuse’ di Giani punta a deviare le responsabilità su un terzo soggetto e ad auto-assolvere l’incapacità della propria maggioranza. I fatti dicono che nel periodo 20102019 sono stati tolti alla sanità 37 miliardi di euro. Con i 2,3 miliardi stanziati dal precedente governo e i 3,3 di questo si arriva a investimenti mai raggiunti. Si può fare sempre meglio, ma vediamo di spendere bene le risorse che abbiamo". "É impensabile che tutti i servizi continuino a essere erogati dal pubblico – ha detto il consigliere di FdI Diego Petrucci - che deve individuare quelli essenziali e dare in convenzione al volontariato sociale e ai privati convenzionati gli altri. Rispetto a quanto stanziato lo scorso anno per le liste d’attesa, le Regioni non sono state in grado di spendere 350 milioni di euro. A questi poi se ne aggiungono altri 375 dal Fondo indistinto. Ho presentato una mozione in consiglio a sostegno dell’iniziativa del ministro Schillaci per istituire un’Autorità di controllo sulle liste di attesa. Nessun Governo ha investito così tanto in sanità". "Le difficoltà non dipendono certo dal governo – ha proseguito il consigliere di Forza Italia, Marco Stella - ma da incapacità gestionali locali. I buchi di bilancio sono stati provocati da una gestione miope e poco attenta della sinistra che governa la Regione da 50 anni. La sanità toscana versa in condizioni non buone per carenze d’organico e liste d’attesa. Si taglino sprechi e spese, invece che scaricare le colpe sull’esecutivo nazionale. E i sindacati pensino a far assumere Oss e infermieri che hanno vinto il concorso e non sono ancora in servizio".

Lisa Ciardi