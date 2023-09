Chiti, il Pd e la svolta a sinistra a ViareggioSalario: intervista

VIAREGGIO

Salario minimo, sanità pubblica, meno lavoro precario, più attenzione ai deboli. Concetti e temi di sinistra che, "forse, – riconosce Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd – nell’ ultimo decennio abbiamo declinato con un occhio più governista che progressista". Un’autocritica che si sposa con i concetti che l’ex presidente della Regione, Vannino Chiti, ha condensato nel libro Dare un’anima alla sinistra: idee per un cambiamento profondo. E il momento, spiega proprio l’ex governatore degli anni ’90, "è ora". Con lui ne sono convinti anche Federica Maineri della segreteria regionale del Pd, Rossano Rossi segretario regionale della Cgil e lo stesso Fossi che lunedì sera, sollecitati dalle domande del vice direttore de La Nazione, Luigi Caroppo, si sono confrontati sulla Passeggiata di Viareggio. Due ore di dibattito in una data simbolica come quella dell’11 settembre (Torri Gemelle e colpo di Stato in Cile). Intorno a questi temi, Rossano Rossi si riscopre "più vicino ai Dem, rispetto al passato recente". Mentre Fossi sottolinea che "è la strada giusta. Il tempo dell’autosufficienza è finito, ma è da questi valori che si costruiscono le alleanze e si cercano i futuri candidati per i prossimi appuntamenti elettorali". La svolta c’è ed è a sinistra.

Tommaso Strambi