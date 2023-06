Centri storici in ostaggio delle bande dei pusher

A Pisa c’è piazza delle Vettovaglie, che ogni sera fino a tarda ora diventa terra di nessuno. O meglio, diventa terra di chi fa degli eccessi e della malamovida una regola fissa, costante. Sia d’estate che d’inverno. E’ di poche sere fa l’ennesima rissa fra bande, un Far West continuo a cielo aperto. E’ la droga pesante che comanda nel centro storico di Pisa e che elegge in particolare nella zona della stazione il proprio domicilio pressoché fisso. E’ qui che gli spacciatori per lo più nordafricani hanno ormai conquistato lo steccato e gestiscono i loro affari. Da lì a Borgo Stretto e alla piazza della movida il passo è davvero breve, basta passare l’Arno. E all’imbrunire parlano i coltelli e i colli di bottiglia spezzati. Senza esclusione di colpi. Questi luoghi sono ormai scenario stabile di risse con feriti, di guerre fra bande di pusher, di aggressioni e rapine che hanno un unico denominatore comune: la droga.

Non è molto diverso il discorso nella vicina Livorno, dove cambia la “location“ ma la sostanza (stupefecente, in tutti i sensi) rimane poi sempre la stessa. Nella città dei Quattro Mori si spaccia soprattutto nei dintorni di piazza della Repubblica - il “Voltone“- principalmente in piazza Garibaldi, in via della Pina d’Oro, in tutto il rione Sant’Andrea. Pressoché quotidiani qui gli interventi di polizia e carabinieri, sia in seguito a esposti che arrivano spesso da residenti e commercianti stremati, sia a seguito di indagini dirette.

La piaga della droga tocca molto dolorosamente anche Lucca, città dove il crimine si pone con aspetto meno eclatante che altrove ma dove lo spaccio comunque esiste e si concentra principalmente nell’area che è compresa fra la stazione e Porta San Pietro, che è uno degli accessi principali al centro storico racchiuso dentro le bellissime mura. E’ una zona molto ristretta, di poche centinaia di metri, dove operano piccoli gruppi, perlopiù di stranieri nordafricani, i cui clienti sono i giovani e i giovanissimi diretti verso le zone della movida. A Prato è soprattutto l’area intorno alla stazione di Porta al Serraglio che catalizza i pusher, mentre a Siena la procura ha più volte ribadito che la priorità è interrompere lo spaccio di droga ai giovanissimi. A maggio furono trovati 27 chili di hashish conservasti nel frigorifero di un appartamento in Montalbuccio, nei guai due ragazze sotto i 25 anni.

Difficile da gestire la situazione ad Arezzo. Le zone principali? Campo di Marte in primis e Saione passando per via Vittorio Veneto che le riunisce. Ma anche il parco del Pionta, i Giardini Porcinai, in via Spinello, di fianco alla stazione. E ultimamente anche il Parco Pertini, in via Giotto.

E non si sottrae alla triste mappa della droga la verde Umbria. A Perugia il quartiere Fontivegge è tuttora il luogo centrale dello spaccio, dove le forze dell’ordine si concentrano spesso con maxi-operazioni di controllo.

La situazione a Terni non risparmia centro e periferia, con i pusher che negli ultimi tempi scelgono i boschi per nascondere le partite di droga, poi da rivendere. Segnalata in particolare la zona di Marmore.