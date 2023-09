C’è Prato al Festival di Venezia Le note di Mazzoni per il film "Anna"

di Olga Mugnaini

Anche Giulia Mazzoni in vetrina e protagonista quest’anno del Festival del Cinema di Venezia. I film infatti si fanno anche con la musica, e la pianista e compositrice originaria di Prato è l’autrice del main theme di "Anna", il nuovo film del regista Marco Amenta, che sarà presentato domani in anteprima assoluta alle Giornate degli Autori dell’89°edizione della kermesse in corso al Lido.

"Anna" è la pellicola scritta da Marco Amenta e Niccolò Stazzi, con la sceneggiatura degli stessi insieme ad Anna Mittone e la collaborazione di Tania Pedroni. I protagonisti sono Rose Aste, Daniele Monachella e Marco Zucca.

Giulia Mazzoni ha composto la colonna sonora dell’intero film, trasformando in musica le immagini per il grande schermo, dove la protagonista è bella, selvaggia e magnetica come la natura incontaminata della sua terra: la Sardegna.

Da qui il titolo del brano composto da Giulia, "Wildness", selvaggia appunto.

"Quando ho ricevuto la chiamata di Marco Amenta sono stata sorpresa e ipnotizzata dalla storia che mi ha proposto di musicare – racconta Giulia –. Ricordo ancora il primo aggettivo che ha usato per descrivermi la protagonista Anna: “selvaggia”. Quando ho visto il film mi sono sentita molto vicina a questa donna così forte, ribelle, selvaggia appunto ma anche magnetica".

L’ispirazione è arrivata subito, in maniera quasi viscerale e immediata. Giulia ha scritto infatti la musica in 48 ore e il terzo giorno era già in studio a registrare con un quartetto d’archi che ha voluto composto da sole donne: Angela Tomei al primo violino, Angela Savi al secondo violino, Luna Michele alla viola, Laura Gorkoff al violoncello.

"Wildness", il brano centrale del film, è pensato come una musica manifesto per il coraggio di essere se stessi e difendere i nostri valori, radici, chi siamo: "Ho scritto una musica libera, audace che non si arrende proprio come Anna, proprio come me -conclude –. Anche io sono selvaggia e tutto questo ci ha unite, ha creato un legame molto forte tra di noi che ho cercato di fissare per sempre con le note del mio pianoforte". "Wildness" è stato mixato presso lo studio Sonoria di Prato da Francesca Baldi.