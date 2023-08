"C’è bisogno di tanta leggerezza" Il sale della vita, parola di Pantani

di Ilaria Vallerini

Una risata è il sale della vita. Quel condimento essenziale per non prendersi troppo sul serio "e per sopravvivere alle tragedie, piccole e grandi, della vita". Cinque corti teatrali uniti da una dose non comune di sfrontatezza, coraggio e feroce ironia compongono lo spettacolo "Tragicomica" in scena domani sera alle 22 sul palco di Eliopoli Summer a Calambrone (Pisa). Lo show prodotto da "L’Arsenale dell’arte comica", diretto dall’attore e comico Ubaldo Pantani in collaborazione con lo sceneggiatore e docente Valerio Acampora e prodotto dall’Arsenale dell’arte comica, è il primo spettacolo della scuola di teatro pisana diretta dallo stesso Pantani. A Eliopoli le voci saranno quelle di Ismail Ndiaye, Filippo D’Andrea, Marco Cavazza: Leonardo Baraghini e Stefano Giolli, protagonisti del progetto che mira alla costituzione di una scuola di alta formazione per attori e autori che intendono cimentarsi con il linguaggio tragicomico "costruendo un percorso finalizzato alla realizzazione della propria produzione teatrale da promuovere sul mercato". Pantani, qual è l’idea alla base dello show?

"Sono cinque storie che raccontano lo spaccato di vita tragicomica: dalla riflessione del lavoratore turnista, alle relazioni familiari, fino alla guerra combattuta contro gli attacchi di panico, quest’ultimo un monologo eccezionale".

Qual è la fonte di ispirazione? "Gli attori hanno lavorato sul proprio vissuto, specialmente sui temi della famiglia e del lavoro. Ci sono state alcune lezioni in particolare emotivamente molto forti e impattanti. Il linguaggio tragicomico è un tratto caratterizzante della scuola, dove si intende scavare l’aspetto autentico della vita di ciascuno per poi trasformarlo in comicità e portarlo in scena davanti ad un pubblico".

Covid, guerra, emergenza climatica. C’è più bisogno di leggerezza?

"È un bisogno che va al di là della contemporaneità e trasversale a tutte le epoche storiche. È un bisogno intrinseco a ciascuna società: l’uomo ha bisogno di vedere nella tragedia della vita degli aspetti comici per sostenerla. L’impegno sociale va accompagnato da un’arte nobile come quella dell’intrattenimento e della satira per superare le criticità della vita".

Qual è il bilancio del primo anno di corsi?

"È stato un successo, a ottobre partiranno i nuovi corsi. Il miglior modo per raccontare questa bellissima esperienza è replicando lo spettacolo, sperimentando, facendolo conoscere al pubblico. Il più grande regalo che i ragazzi ci fanno è quando ci dicono che non vedono l’ora di risalire sul palco per migliorare quel pezzo, quel passaggio, quella battuta".