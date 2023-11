Catapano e Vallortigara a "Pari e Dispari"

"Donne e Scienza" è il tema scelto per la seconda edizione del Festival Pari e dispari in corso a Pistoia fino a domani nella cornice della libreria Lo Spazio (via Curtatone e Montanara 2022). Doppio appuntamento oggi: alle 16.30 Paola Catapano, giornalista, conduttrice televisiva e comunicatrice scientifica al Cern di Ginevra dialogherà con il docente Ilic Aiardi di Pistoia. Catapano è tornata da poco in libreria con Ottantesimo parallelo. Un’avventura tra scienza e ghiacci (Salani, 2023). Un diario di viaggio della spedizione Polarquest2018, organizzata dall’autrice a bordo di Nanuq, una barca a vela progettata secondo criteri di sostenibilità ambientale. Alle 18.30 spazio a Giorgio Vallortigara, neuroscienziato, già direttore scientifico del Centro Interdipartimentale Mente e Cervello dell’Università di Trento. Presenterà la sua ultima pubblicazione “Il pulcino di Kant” (Adelphi, 2023) e dialogherà con Cesare Sartori, giornalista, e Laura Tirelli, neurologa.