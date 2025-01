Casa Bruschi, scoperte al museo e Viaggio nelle arti applicate

Arezzo, 23 gennaio 2025 – La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, per il prossimo fine settimana propone due appuntamenti per avvicinare il pubblico di ogni età ai tesori d'arte e di scienza custoditi nella storica dimora.

Sabato 25 gennaio dalle 15:30 le famiglie potranno partecipare al percorso didattico Scoperte al Museo in cui bambini e ragazzi avranno l’opportunità di esplorare la collezione Bruschi con particolare attenzione agli oggetti che raccontano la storia delle scoperte scientifiche. Un viaggio tra beni creati dal genio dell'uomo, che testimoniano la maestrìa artigianale e il progresso tecnologico nel corso dei secoli. Un'occasione unica per stimolare curiosità e creatività attraverso un'esperienza educativa divertente, mentre gli adulti potranno godere di una visita riservata alla collezione Bruschi. Il costo d’ingresso è di € 6 a partecipante.

Domenica 26 gennaio alle 11 e alle 16 è in programma la visita guidata Viaggio nelle arti applicate di Casa Bruschi. Un'occasione per scoprire opere straordinarie come l'acquamanile in bronzo del XVIII secolo, le celebri porcellane Meissen, i raffinati cammei e l'uovo di struzzo inciso, manufatto di origine scandinava. Durante il tour, gli operatori del museo condurranno i visitatori alla scoperta di questi preziosi oggetti, narrando le loro storie e contestualizzandoli nel panorama delle arti applicate europee. Un'esperienza che immerge i partecipanti nel fascino della bellezza e della tecnica. La visita è gratuita, inclusa nel biglietto d’ingresso.

Gli eventi sono parte del programma annuale di Casa Bruschi, che continua a promuovere la cultura, l'arte e la scienza con un’attenzione particolare per tutte le età: ogni mese visite guidate a sezioni d’arte diverse, oltre a percorsi didattici per ragazzi e famiglie.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0575354126 o scrivere a [email protected]