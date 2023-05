Casa Bruschi e l'Associazione ToscanABILE insieme per visite turistiche inclusive

Arezzo, 27 maggio 2023 – Nell’ambito dell’iniziativa “Amico Museo” organizzato dalla Regione Toscana sabato 27 maggio alle ore 16 alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, sarà possibile partecipare gratuitamente ad un'esperienza di vista guidata inclusiva organizzata in collaborazione con l'Associazione ToscanABILE che sta implementando il suo modello "100% INCLUSIVE" in una serie di luoghi della cultura e dell'arte della città di Arezzo.

Il progetto prevede il coinvolgimento di persone con disabilità opportunamente formate in qualità di co-guide che affiancheranno il personale del museo nel corso della visita.

“L'ambito del turismo culturale è quello che è stato scelto dalla nostra Associazione come area nella quale creare opportunità sia lavorative che di inclusione sociale” - afferma Salvatore Mauro, presidente di ToscanABILE. – “Il turismo è un settore che è in grande crescita e permette nei suoi vari sotto-settori di cui è composto di poter offrire nuove opportunità di lavoro anche per le persone con diverse abilità. La nostra idea è che le bellezze del territorio, l'arte e la cultura possono essere comunicate anche in un’ottica di inclusione sociale allargata.”

“Il nostro Museo nell’ambito della propria missione volta a diffondere arte, cultura e antiquariato è orgogliosa di avviare questa nuova esperienza di visita inclusiva accogliendo le guide speciali di ToscanABILE che portano nella nostra Casa valore aggiunto, curiosità e passione” ha dichiarato Carlo Sisi, Conservatore della Fondazione Ivan Bruschi. “Una modalità di visita che auspico nel tempo si possa ulteriormente implementare anche con altre realtà”.

I partecipanti alla visita guidata avranno l’opportunità non solo di ammirare la ricchezza delle collezioni custodite a Casa Bruschi ma anche di relazionarsi personalmente ed umanamente con gli associati di ToscaAbile che aggiungeranno contenuti ed informazioni a quelli presentati dalla guida per un’esperienza più ricca e significativa.

Per informazioni è consultabile il sito http://toscanabile.com e per le prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] o telefonare allo 0575354126.