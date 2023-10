Cartonificio Fiorentino, martedì il corteo

Destino incerto per i quasi cento operai dello storico stabilimento del Cartonificio Fiorentino di Sesto Fiorentino, che a inizio ottobre ha annunciato la chiusura e il trasferimento della produzione nel polo di Pro Gest ad Altopascio. Non sembrano, infatti, emergere spazi di manovra dall’intero dossier, anche in considerazione di quanto emerso nell’ultimo tavolo di crisi tenutosi pochi giorni fa in Regione. La Pro.Gest infatti ha confermato la volontà di spostare la produzione ad Altopascio, senza però una tempistica certa, assicurando il mantenimento dei livelli occupazionali nello stabilimento di Sesto Fiorentino, come stabilito dall’accordo di giugno 2022 che prevedeva anche la ricerca di una nuova sede nel territorio comunale o comunque nella Piana.

Un incontro durato quattro ore alla presenza di Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, che ha permesso se non altro di riattivare un percorso negoziale. Azienda e sindacati hanno concordato di effettuare due ulteriori incontri, uno nella fabbrica di viale Ariosto il 20 novembre e un altro nuovamente in Regione il 30 dello stesso mese. Mentre martedì prossimo ci sarà una manifestazione della Cgil a Sesto Fiorentino.

Il corteo partirà dal Cartonificio Fiorentino di viale Ariosto alle ore 10 e arriverà in piazza Vittorio Veneto dove si terranno interventi di sindaci, lavoratori delle vertenze Electro System, ex Gkn, Cartonificio, degli appalti di Mondo Convenienza.