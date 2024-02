Carmelo Giallombardo e Marco Lazzeri a ViolAurora

Arezzo, 13 febbraio 2024 – Venerdì 16 febbraio alle 22:00 al Circolo Culturale Arci Aurora torna ViolAurora con Carmelo Giallombardo e Marco Lazzeri ne I colori del romanticismo

La terza e ultima serata di ViolAurora, la nuova rassegna ideata da Silvio Trotta per il Circolo Aurora, porta sul palco due musicisti aretini Carmelo Giallombardo alla viola e Marzo Lazzeri al pianoforte.

Il duo si esibirà in un repertorio classico del romanticismo passando da autori come Schumann, Brahms e Glinka.

Carmelo Giallombardo violista

si diploma sotto la guida del M° Piero Farulli (violista del leggendario Quartetto Italiano) e

successivamente viene ammesso al corso di triennale di alto perfezionamento di viola del M° Hatto Beyerle presso la Scuola di Musica di Fiesole. Innumerevoli sono i premi e le prestigiose collaborazioni. Con il Quartetto Prometeo, del quale è stato il violista dalla fondazione ( 1993 ) sino al 2010, ha vinto premi in concorsi nazionali ed internazionali.

Collabora regolarmente con varie formazioni cameristiche: dal 2013 è il violista del " Quartetto di Roma ", dal 2015 del " Trio Reineche ".

Marco Lazzeri pianista

nasce ad Arezzo nel 1987 e inizia lo studio del pianoforte all’età di cinque anni,sotto la guida del M° Alessandro Tricomi. Si afferma precocemente in ambito nazionale aggiudicandosi il primo premio in numerosi concorsi pianistici, tra cui il “Città di Camerino”(1995 e 1996), il “J.S. Bach” di Sestri Levante e il “Città di Pineto”. Continua i suoi studi e nell’aprile del 2013 consegue la laurea di secondo livello in pianoforte, con una votazione di 110 e lode presso il Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia.

Ingresso libero con tessera Arci