Capalbio avrà un nuovo anfiteatro firmato dall’archistar Maurice Nio

CAPALBIO (Grosseto)

Sarà in vetro, acciaio e calcestruzzo e firmato dal grande architetto olandese Maurice Nio, scomparso pochi mesi fa: è il progetto del nuovo Anfiteatro del Leccio a Capalbio (Grosseto), che è stato presentato ieri a Firenze dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dall’assessore regionale al turismo, Leonardo Marras. La struttura sorgerà appena fuori dal centro abitato, prendendo il posto dell’attuale teatro, su una collina che domina la parte storica della città della Maremma. Appena verrà firmato l’accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Capalbio, la Regione, che finanzia l’opera per l’80% per un totale di 1 milione di euro di fondi regionali, erogherà metà del contributo stabilito, cioè 500mila euro; l’altra metà, alla consegna dell’opera, al 31 dicembre 2025.

Inserito in un spazio cui Nio ha dato il nome di "A touch of infinity" (un tocco di infinito), l’anfiteatro avrà le strutture necessarie e un tetto convertibile in modo da poter essere chiuso e far assistere a spettacoli quando il sole è troppo forte.

La base del teatro all’aperto sarà realizzata in calcestruzzo gettato in opera. Le aree di seduta saranno realizzate con pannelli prefabbricati in calcestruzzo rifiniti con pietre di mosaico di vetro. Dietro le sedute, sotto una collina artificiale, i servizi: bagni, spogliatoi, un’area tecnica e un’area di circolazione dove riporre gli oggetti. Le capriate del tetto convertibile, appositamente progettate, in acciaio, verniciate in colore antracite avranno tutti i cavi per l’illuminazione nascosti in questi tralicci. Il tetto convertibile è progettato in tessuto bianco. L’illuminazione di fatto sarà fondamentale: le capriate e le gradinate in acciaio del teatro saranno sottilmente illuminate da speciali apparecchi a 360 gradi.