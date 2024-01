’Canto libero’: l’omaggio a Battisti e Mogol

Non un semplice live, ma un grande show che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol-Battisti. ‘Canto Libero’ è lo spettacolo nel segno dell’indimenticato Lucio in scena giovedì 25 gennaio al Tuscany Hall di Firenze.

Sul palco un ensemble capitanato da Fabio Red Rosso – e composto musicisti già rodati nel corso di lunghe carriere – che porta avanti questo progetto con la benedizione dello stesso

Mogol. Lo storico paroliere di Battisti ha partecipato ad alcuni spettacoli, tra cui il concerto del ventennale dalla scomparsa di Lucio al Teatro Romano di Verona.

"Mogol dopo un concerto ci ha detto: avete suonato esattamente come avrebbe voluto Battisti - racconta il front-man di Canto Libero -. È stato uno dei più bei complimenti. Ha apprezzato gli arrangiamenti, ha capito che abbiamo lavorato tanto e siamo riusciti a tirare fuori tutta la musica che Lucio aveva dentro: il blues, il rock, il soul. Dopo aver studiato molto la sua musica, Battisti mi ha sorpreso ancor di più. Secondo me, è stato il più grande artista che abbia mai attraversato il panorama musicale italiano, per quantità e qualità di brani. Un genio della melodia, come l’ha definito David Bowie. E poi, io amo anche la sua voce. Quando sono sul palco, ho grande rispetto per quel che faccio, intendo nei suoi confronti, e spero sempre di farlo al meglio. Di certo ci metto tutto me stesso. E spero di trasmetterlo al pubblico. È uno spettacolo studiato nei minimi dettagli, nulla è lasciato al caso, arrangiamenti curatissimi, dinamiche e scenografie, videoproiezioni. Insomma, ci abbiamo messo il cuore". In scaletta quaranta canzoni che hanno fatto e fanno tuttora sognare intere generazioni. Da La canzone del sole a Una donna per amico, da Ancora tu e E penso a te.

A rinverdire il mito sono la voce di Fabio Red Rosso, il pianoforte e la direzione musicale di Giovanni Vianelli, le chitarre di Emanuele ’Graffo Grafitti e Luigi Di Campo, Alessandro Sala al basso e alla programmazione computer, la batteria di Jimmy Bolco, le percussioni e la batteria di Marco Vattovani, Luca Piccolo alle tastiere, le splendide voci di Joy Jenkin.