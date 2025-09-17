Cantine aperte in vendemmia, la giornata

Arezzo, 17 settembre 2025 – Domenica 21 settembre 2025 torna uno degli appuntamenti più attesi dell'anno alla Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca 14, a Frassineto di Arezzo.

Dalle ore 16 alle ore 19 si svolgerà “Cantine aperte in vendemmia”, un evento in collaborazione con Movimento Turismo del Vino Toscana con il quale la Tenuta di Frassineto aprirà le sue porte per un viaggio alla scoperta dei sapori e dei profumi di uno degli angoli più poetici della Valdichiana aretina.

Per l'occasione è prevista una passeggiata immersiva tra i vigneti, per ammirare le sfumature che iniziano a tingere le foglie a inizio autunno e scoprire i segreti delle uve selezionate. Ci sarà poi modo di esplorare le due cantine, testimonianze della storia della tenuta e della sua evoluzione nel tempo. La Nuova Cantina, simbolo di innovazione e qualità, e la storica Barricaia, dove i visitatori conosceranno da vicino il “metodo champenoise”.

L'esperienza si concluderà con un pittoresco picnic, degustando tre etichette d'eccellenza accompagnate da un assortimento di prodotti tipici del territorio. Nel corso dell'iniziativa ci sarà anche l'apertura del ricco wineshop.

“Cantine aperte in vendemmia” è un momento unico per la Tenuta di Frassineto, che unisce enogastronomia, natura, storia e arte nel periodo più importante dell'anno per le aziende vitivinicole. L'occasione perfetta da cogliere al volo per chi vuole trascorrere una domenica diversa, all'insegna della natura e del buon vino.

Per chiunque desideri prenotare la partecipazione all'evento e conoscere i costi, è attivo il link:

https://www.tenutadifrassineto.com/calendario-eventi/.