“Campane per la Pace” a Sansepolcro

Arezzo, 11 febbraio 2025 – “Campane per la Pace” Il tema della Pace al centro del concerto del pianista Fabio Afrune che si terrà domenica 16 febbraio alle ore 17,30 a Sansepolcro presso l’Auditorium di Santa Chiara. I celeberrimi Quadri di un'esposizione di Mussorgsky e la avvincente Danza rituale del fuoco di Manuel De Falla faranno da cornice al cuore del programma consacrato alla Pace con le toccanti composizioni di Pedro Salinas Robles, Lusa Monllor i Mollà e Ada Gentile. I brani dei due compositori spagnoli che saranno presenti in sala, sono scritti espressamente per Fabio Afrune e saranno eseguiti in prima assoluta. Il concerto è realizzato in collaborazione tra la Società Filarmonica dei Perseveranti e il Centro Studi Musicali della Valtiberina. L’ingresso è libero