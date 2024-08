Arezzo, 29 agosto 2024 – “Calcit in scena”: sei giorni di eventi, spettacoli, sport, musica, incontri

Dal 3 all’8 settembre ad Arezzo Fiere e Congressi

Il vicesindaco Tanti: “Grazie al Calcit per questo momento di comunità e di aggregazione”

Primo appuntamento martedì 3 settembre con la “Festa di fine estate” dedicata ai bambini e alle loro famiglie, chiusura domenica 8 con il tradizionale mercatino dei ragazzi. Ad Arezzo Fiere e Congressi sei giorni di eventi tra teatro, musica, sport, spettacolo, incontri dedicati alla sanità per “Calcit in scena”, settimana organizzata dal Calcit in collaborazione con Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Comunità (della quale il Calcit è socio) e numerose associazioni del territorio.

Un pomeriggio di svago e di condivisione nel corso del quale verranno illustrate le attività svolte durante l'estate e, al contempo, sarà offerta ai più piccoli l'opportunità di partecipare a laboratori, giochi, show di magia e altre iniziative interattivi: è quanto proposto dalla Festa dei bambini che, organizzata in collaborazione con OPI, apre martedì 3 la “sei giorni” a partire dalle 17:30. Mercoledì 4 alle 19:30 sarà protagonista lo sport con l’evento “1983-1984 un’annata da incorniciare” dedicato all’Arezzo Calcio di quegli anni e organizzato da Museo Amaranto seguito dalla cena di beneficenza, mentre giovedì 5 alle 20:30 si parlerà di oncologia medica e GOM del territorio aretino. Venerdì 6 alle 21:15 il concerto dell’orchestra di fiati della Croce Bianca di Arezzo diretta dal maestro Walter Donati, sabato 7 spettacolo di musica e danza; domenica 8 gran finale con il mercatino dei ragazzi dalle 8:00 alle 19:00 e il teatro della compagnia del Polvarone che alle 21:00 metterà in scena la commedia “Brigitta damm’un bacino”.

“Un rapporto consolidato quello tra Comune di Arezzo e Calcit, ormai una istituzione per la nostra città con il lavoro continuo e importantissimo che dal 1978 svolge per la sanità e per l’intero tessuto sociale. Sei giorni che aprono con una festa, intervallati da momenti di riflessione, integrazione, di cultura che confermano il grande valore che il Calcit rappresenta per la comunità – ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti. – Desidero in particolare ringraziare l’associazione per lo spazio dedicato ai bambini, alle loro famiglie e alla valorizzazione delle tante realtà, ben 43, che questa estate hanno offerto attività di qualità e di supporto alle famiglie grazie al progetto TempoBello. Una formula che funziona e che nel tempo si è consolidata facendo sì che il periodo estivo sia animato da opportunità per tutti a partire dal bonus per le famiglie che anche quest'anno ha superato la soglia dei 1500 buoni. A fine agosto possiamo dire che anche l'estate 2024 è stata una bella estate”.

“Una settimana di iniziative che rispondono a sensibilità e interessi diversi con un focus privilegiato dedicato ai più piccoli, alla cui crescita e alla cui salute è necessario riservare particolare attenzione – ha detto il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli.

Le offerte libere raccolte nel corso delle giornate andranno a sostegno del progetto Scudo del Calcit.