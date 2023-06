Caccia sanguinosa Più di 500 delfini uccisi da maggio

Nelle Isole Faroe danesi sono più di 500 i delfini uccisi dal mese di maggio. Da quando, cioè, è ricominciata la stagione della tradizionale ‘grindadrap’ (o solo ‘grind’), nient’altro che una caccia sanguinosa a globicefali e delfini, i quali vengono circondati con le barche da pesca e condotti in una baia poco profonda, per poi essere massacrati dai pescatori con dei coltelli. La caccia, che gode ancora di sostegno tra coloro che reputano i delfini una forma di nutrimento sana e primaria per la popolazione, viene però criticata dai difensori dei diritti degli animali, contrari a quella "pratica barbara". L’ong ambientalista Sea Shepherd, che una volta nel 2014 è riuscita a interrompere la caccia, critica anche il fatto che le navi della marina danese siano autorizzate a intervenire per impedire agli ambientalisti di interrompere la grind.