Caccia al fresco in montagna In fuga dal ritorno del grande caldo

C’è tempo fino a fine agosto per il mare, visto che il gran caldo è tornato. Il termometro registra fino a 40 gradi e non c’è niente di meglio che salire un po’ più in alto, al fresco in montagna. È quello che hanno fatto tantissimi tra i nostri lettori che ci hanno inviato scatti da varie parti d’Italia. David, Andrea e Francesca ci salutano dopo aver trascorso una giornata originale in tour nelle miniere di Predoi nella valle Aurina, provincia di Bolzano, che fino al XX secolo erano al terzo posto per l’estrazione del rame. Oggi fanno parte del museo provinciale miniere ed è possibile visitarle a bordo dei carri utilizzati dai minatori. Da Bolzano alla provincia di padova dove si trova la famiglia Severi al completo in vacanza ad Abano Terme. In ferie sulle Dolomiti ci vanno i nonni Silvana e Giovanni, con i loro nipoti Andrea, Vittoria, Nicole ed Edoardo per ammirare la Marmolada dal rifugio Passo Padon. In viaggio tra i monti anche Oride e Daniela a Ortisei, mentre con Francesco, Chiara e il figlio Lorenzo torniamo in Toscana al Santuario della Verna.

Lu.Cri.