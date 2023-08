Burlamacco freme già: Presentati i bozzetti del Carnevale di Viareggio di Daniele Mannocchi

di Daniele Mannocchi

VIAREGGIO

È il giorno della rinascita, l’equinozio di primavera del Carnevale. Sei mesi fa uno stremato Burlamacco spegneva la luce ed entrava in letargo. Per risvegliarsi, come ogni anno, a ridosso di Ferragosto, quando i viareggini già si sono mezzi stufati dell’estate e hanno iniziato il conto alla rovescia puntando al gran traguardo di febbraio. Il rito di passaggio che ha restituito linfa vitale a Burlamacco è andato in scena ieri sera, nella splendida cornice della Cittadella del Carnevale, con la presentazione dei bozzetti delle opere in gara nella prossima edizione.

L’appuntamento, anno dopo anno, si è evoluto fino a trasformarsi in uno spettacolo imperdibile per gli amanti della manifestazione. La serata, condotta dalla voce ufficiale Daniele Maffei, ha visto i maestri della cartapesta svelare le idee alla base delle costruzioni che sfileranno in Passeggiata tra sei mesi. Il trend è quello evidenziato negli ultimi anni: prosciugata ai m inimi termini la satira politica – per decenni marchio di fabbrica del Carnevale viareggino – i carristi continuano a riflettere sui grandi mali del mondo, oppure a ripiegare su contesti intimi, individuali, e sul rapporto tra l’uomo e la società contemporanea.

Tra i carri di Prima Categoria – o, come si dice in gergo, i "carri grandi" –, il campione in carica Jacopo Allegrucci si presenta con "Va’ dove ti porta il cuore...", un’analisi sulla miriade di sentieri che si possono imboccare nell’adolescenza. Il recordman di vittorie in attività, Alessandro Avanzini, ha partorito "Il circo dei sogni": protagonista Salvador Dalì, l’uomo che si è fatto arte vivente. Un grande t-rex domina la scena in "Più denti!!! The world’s greatest show" del vincitore del 2021 Luca Bertozzi: una riflessione sulla cattiveria e l’aggressività della nostra società, assuefatta al consumismo e dunque sempre più infelice. Luigi Bonetti presenta "Octopus 5.0 - La rivoluzione artificiale" per affrontare il tema caldo del momento: quello dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul nostro mondo. Si chiama "Ascolta ragazzo" il carro dei neopromossi Massimo e Alessandro Breschi, che con quest’opera prendono di petto la piaga della droga che continua a fare proseliti tra i giovani e giovanissimi. Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri hanno ideato "Bla bla bar", in cui la Rana – ispirata alla favola di Esopo – versa bicchieri di "verità" al Gran Caprone, mentre la Monna Lisa oscilla ferita nella dignità. A quattro anni dall’ultimo successo, Lebrigre e Roger, insistono sul rapporto tra uomo e macchina sulle sfaccettature e l’uso dell’intelligenza in "Svegl-I.A.! Una storia semifantastica di Intelligenza Alternativa". Gli altri neopromossi, Carlo e Lorenzo Lombardi, lanciano un invito a superare i pregiudizi, l’indifferenza, la paura, l’intolleranza e la superficialità con "Il profumo delle rose nelle spine". E infine Roberto Vannucci, nel suo "È tempo di cambiare", affronta la piaga della crisi ecologica. Al momento, i progetti sono solo sulla carta. O meglio sul bozzetto. Nell’attesa – mistica – di febbraio.