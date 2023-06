Bronzi delle meraviglie A San Casciano nascerà un parco a cielo aperto dopo la mostra di Roma

di Federica Damiani

Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi si inaugura al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la mostra sui reperti dello scavo del Bagno Grande, in provincia di Siena, che ha portato alla luce uno spettacolare santuario romano di età imperiale. Titolo dell’esibizione ‘Gli Dei ritornano. I bronzi di San Casciano’. La mostra sarà aperta al pubblico dal 23 giugno al 25 luglio e dal 2 settembre al 29 ottobre 2023. Dal sito web del Palazzo del Quirinale è possibile già prenotare le visite.

La mostra al Quirinale ospiterà alcuni dei bronzi rinvenuti durante la campagna scavi dello scorso anno, la cui scoperta ha fatto il giro del mondo ed è stata celebrata come una delle più importanti degli ultimi anni. Assieme alle statuette e ai bronzi, sarà esposta anche una parte delle 6.000 monete romane e di altri reperti riconducibili al mondo della salute e della sacralità legata all’acqua termale. Oggi è chiaro che il santuario ritrovato nel sito del Bagno Grande non era solo un luogo di culto e preghiera ma anche una sorta di clinica, persino della fertilità.

I curatori hanno raccontato la mostra come un viaggio all’interno del paesaggio delle acque calde del territorio di Chiusi, una delle capitali degli Etruschi. "La tradizione eccezionale di produzioni in bronzo di quest’area dell’Etruria interna- spiegano - è presentata come una spirale del tempo e dello spazio. Come l’acqua calda delle sorgenti termali si fa vortice e diviene travertino, così il visitatore scopre come le offerte in bronzo incontrino l’acqua in una moltitudine di luoghi sacri del passato. Dal paesaggio al sacro, dall’acqua calda ai bronzi, il racconto della scoperta di San Casciano dei Bagni si fa scoperta dell’antico e della possibilità, grazie allo scavo archeologico di un contesto come il Bagno Grande, di rendere vivo il patrimonio culturale".

Prologo cruciale per la mostra al Quirinale, la firma del contratto d’acquisto del palazzo dell’Arcipretura a San Casciano dei Bagni, da parte del ministero della Cultura per 660mila euro. La somma pagata al cardinale Augusto Paolo Lojudice, visto che la diocesi di Siena era proprietaria del palazzo cinquecentesco che sarà la sede del museo nazionale dei tesori trovati nel Bagno Grande. Tutto il sito, dagli scavi fino al museo, sarà un parco archeologico a cielo aperto e dovrebbe attirare turisti e appassionati.

Per visitare la mostra al Quirinale è stato definito un prezzo simbolico del biglietto di 1,50 euro, visto che si tratta di una scoperta straordinaria, "la più importante degli ultimi anni, dopo i Bronzi di Riace". "Grazie ai bronzi del Bagno Grande verranno riscritti i rapporti tra Etruschi e Romani", hanno detto gli archeologi. Una scoperta che prelude a un lungo e avvincente percorso di scavi. Che riprenderanno la prossima settimana. Il primo appuntamento col pubblico è comunque stamani, alle 11.30, per la conferenza stampa. Introdurrà i lavori Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, interverranno Massimo Osanna, direttore generale Musei, Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Jacopo Tabolli, professore di Etruscologia dell’Università per Stranieri di Siena e principale protagonista delle eccezionali scoperte al Bagno grande. L’inaugurazione sarà nel pomeriggio, alle 17.30.

Insieme al capo dello Stato saranno presenti il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, quello della Provincia di Siena David Bussagli e il sindaco di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti. Oltre al direttore dello scavo Emanuele Mariotti, il soprintendente Gabriele Nannetti, la funzionaria Ada Salvi che ha, tra gli altri, curato il catalogo e una ristretta delegazione di archeologi, giovani studiosi che hanno letteralmente scavato nel fango per riportare alla luce reperti tanto preziosi.