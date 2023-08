Brigitta damm’un bacino, la nuova commedia brillante del Polvarone

Arezzo, 17 agosto 2023 – Torna il Polvarone con la nuova commedia e con tante novità. BRIGITTA DAMM’UN BACINO è il titolo della nuova pièce che andrà in scena sul palco delle Poggiola sabato 19 agosto alle ore 21,30. Commedia brillante e in vernacolo come è ormai tradizione per Roberta Sodi, la regista e sceneggiatrice della Compagnia. Una garanzia e un autentico marchio di fabbrica che accompagna ormai da tanti anni e con successo le commedie in vernacolo aretino del Polvarone. E’ passato un anno dall’ultima esibizione proprio un anno fa sempre a Le Poggiola con Sanbusà e c’è grande attesa per la nuova commedia. Un piccolo bar nel centro storico della nostra città fa da cornice alla storia scritta da Roberta Sodi. Personaggi coloriti, intrecci amorosi e la solita ironia pungente sono gli ingredienti di una commedia che si avvia a ricalcare i precedenti successi. Tante novità con addirittura 4 esordienti al loro debutto assoluto sul palco. Tanti motivi insomma per andare a vedere BRIGITTA DAMM’UN BACINO in scena sabato sera a Le Poggiola.

--