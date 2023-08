Bravi Kelly e Beatrice: Gli angeli del mare a Forte dei Marmi salvano 5 ragazzini

Si chiamano Kelly e Beatrice e sono due giovani e scattanti bagnine. Pelose e a quattro zampe. La coppia di golden retriever domenica intorno alle 14,45 ha tratto in salvo cinque ragazzini peruviani trascinati al largo dalla corrente: "Quella spiaggia è particolarmente insidiosa per buche e correnti". Ed è stata l’ennesima soddisfazione per la Sics, Scuola Italiana Cani Salvataggio, che ogni weekend fino a fine settembre garantisce sorveglianza dei cani bagnino – in affiancamento agli addetti al salvamento, da Gabriele, artigiano orafo di Calenzano, a Sandro, promotore finanziario di Fucecchio – alla spiaggia libera di ponente. "Ma non solo – precisa il vicepresidente Sics Toscana, Loris Roffo – visto che Sics conta più di 400 unità che coprono gli 8mila chilometri di costa in Italia e in Toscana ha postazioni attive anche a Castiglione della Pescaia, Giglio Campese, Elba Fetovaia e Bilancino".

Al Forte avete già messo in atto un numero record di interventi...

"Il sabato e la domenica da sei anni copriamo il turno 9-19. Ogni conduttore di cani ha il brevetto da bagnino e quello di domenica è stato il quarto salvataggio in poche settimane: il 1° luglio è stato strappato alla forza del mare grosso un signore albanese finito in una buca; il 23 luglio addirittura i cani sono intervenuti al mattino e al pomeriggio".

Come si addestra un cane bagnino?

"Da ottobre a maggio la scuola promuove corsi di preparazione nel fine settimana proprio alla spiaggia di Forte dei Marmi per addestrare cani e conduttori all’operatività in mare. Chiunque può portare il proprio animale, con un peso minimo di 22-25 chili, e i più performanti sono labrador, terranova e golden retriever anche se abbiamo formato anche pastori tedeschi e meticci. Contestualmente in genere il proprietario consegue il brevetto da bagnino e a fine corso è previsto il superamento dell’esame per diventare unità cinofila per il salvataggio nautico. I conduttori che non diventano bagnini possono utilizzare i propri cani per attività sociali di sostegno ai disabili".

Le fasi di salvataggio?

"Il conduttore arriva per primo sulla persona in difficoltà per metterla in sicurezza, il cane si preoccupa del rientro, è un motore intelligente: grazie alle zampe palmate sfrutta le correnti per fare meno fatica a tornare".

Il valore aggiunto di un cane bagnino?

"La sua potenza. A differenza dell’uomo, può recuperare simultaneamente più persone che vengono agganciate in parte al salvagente, e in parte all’imbracatura dell’animale".

La Sics Toscana ha compiuto altre operazioni che hanno garantito la ribalta mediatica...

"Il nostro gruppo è il più numeroso con ben 142 volontari e vanta 20 cani per la ricerca di persone disperse in superficie. Recentemente i vigili del fuoco hanno incaricato le nostre unità di fare le ricerche della piccola Kata, la bimba scomparsa, dietro l’ex hotel Astor a Firenze"

Francesca Navari