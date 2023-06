Branduardi, Fresu, Fabi, Cristicchi, torna Naturalmente Pianoforte

Arezzo, 28 giugno 2023 – Niccolò Fabi, Angelo Branduardi, Paolo Fresu e Simone Crsticchi, sta per tornare con tante sorprese l'edizione 2023 di Naturalmente Pianoforte, il festival che ogni anno porta in Casentino il meglio della musica. Venerdì 21 luglio alle 21 in Piazza Jacopo Landino a Pratovecchio, protagonista sarà Niccolò Fabi in concerto. Il 2022 è stato l’anno dei 25 anni di carriera che Niccolò ha deciso di condividere con il suo pubblico durante un concerto unico all’Arena di Verona. Da questo concerto è nato il disco speciale Meno per meno. Sabato 22 luglio sempre alle 21 in Piazza Jacopo Landino a Pratovecchio, ci saranno Paolo Fresu e Omar Sosa in concerto. Un progetto intraprendente, realizzato da una formazione in grado di cambiare il modo più tradizionale di “sentire” la musica. Da un lato l’esperienza di Paolo Fresu, uno dei nomi più importanti della musica degli ultimi quarant’anni; direttore artistico del festival “Time In Jazz” di Berchidda, si distingue per la realizzazione di progetti che mescolano il jazz a sonorità etniche, world music e musica contemporanea. Dall’altro la vivace generosità artistica che contraddistingue Omar Sosa, compositore e pianista considerato globalmente un artista originale e coraggioso. La sua musica si pone come un centro cosmopolita all’interno della quale si intrecciano diverse tradizioni culturali che si originano dai ritmi afro-cubani mescolati con sonorità provenienti dall’Europa Occidentale e dal Mediterraneo. Domenica 23 luglio alle 19 alla Pieve di Romena, sarà la volta di Angelo Branduardi in concerto. Alla Facoltà di Filosofia cominciò a comporre, musicando i testi dei suoi autori preferiti: “Confessioni di un malandrino” dal poeta russo Esenin, ancora oggi una delle sue canzoni più famose. Agli inizi dagli anni ’70, Angelo conobbe Luisa Zappa, che sarebbe poi diventata sua coautrice, oltre che sua moglie. Sabato 12 agosto sempre alle 19 alla Pieve di Romena, appuntamento con il concerto Mistico per Battiato con Simone Cristicchi e Amara. Con loro Valter Sivilotti, al pianoforte, arrangiamenti e direzione musicale, I solisti dell’Accademia Naonis di Pordenone. Pochi sono quegli artisti che con le loro opere riescono a “cucire” terra e cielo, raggiungendo la rara armonia capace di risvegliare e accarezzare l’anima. Franco Battiato, pellegrino dell’Assoluto e rivoluzionario della musica, ha lasciato un’eredità preziosa in cui alla forma canzone si sposa alchemicamente una profonda tensione spirituale: dalla preghiera universale “L’ombra della Luce” alla struggente “La cura”; da “E ti vengo a cercare” fino all’ultimo brano inciso “Torneremo ancora”, che dà il titolo al concerto. Ad alternare l’esecuzione dei brani – nella nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti – faranno da guida alcune letture tratte dai maestri che hanno influenzato il pensiero di Battiato: Rumi, Gurdjieff, Ramana Maharshi, Willigis Jager e il teologo Guidalberto Bormolini. Il concerto mistico “Torneremo ancora”, lontano da una sterile celebrazione, vuole essere liturgia musicale sulle tracce dell’insondabile mistero dell’Essere davanti al Divino. Un viaggio musicale che è ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, e “rapimento mistico e sensuale” tanto necessario in questo tempo in cui viviamo.