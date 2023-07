Branduardi alla Pieve di Romena

Arezzo, 22 luglio 2023 – Il menestrello italiano” Angelo Branduardi avrà il compito di completare il primo week-end di Naturalmente Pianoforte, domenica 23 luglio, al tramonto (inizio alle 19) in uno scenario storico e naturale meraviglioso: il concerto “Confessioni di un malandrino” sarà ambientato a Romena, nei prati a fianco della pieve romanica, con il Casentino davanti e La Verna sullo sfondo.

Il “sasso spicco” di francescana memoria lo chiamerà da lontano, lui che ha dedicato la sua vita artistica alla ricerca della spiritualità. Basta pensare all’evoluzione concertistica del CD “L’infinitamente piccolo” del 2000 dedicato alla vita di Francesco d’Assisi che gli è valso un doppio disco di platino solo in Italia. Oppure alla raccolta “Da Francesco a Francesco” del 2016 pubblicata in occasione del Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco.

Partner di questa specialissima esibizione sarà Fabio Valdemarin, polistrumentista e arrangiatore. Con Angelo Branduardi ha lavorato per molto tempo e dalla loro collaborazione è nata una profonda amicizia, stima e conoscenza reciproca. Proprio quella conoscenza permetterà ai musicisti, in questo particolare “Concerto in due”, di suonare passando con grande naturalezza da uno strumento all’altro, dalle chitarre al violino, ai flauti, al pianoforte e chissà a quanto altro, trovandosi ogni volta ad occhi chiusi.

Eseguiranno brani famosi e meno conosciuti, senza dimenticare i classici di Branduardi.