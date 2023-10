Bomba d’acqua a Follonica, auto sommerse. Il Comune ai cittadini: "Restate a casa"

Grandi momenti di paura a Follonica (Grosseto) per una bomba d’acqua nel prime ore del pomeriggio. Sono state portate a termine dai vigili del fuoco le operazioni di verifica in due auto che erano state sommerse dall’onda di piena nei sottopassi della città: hanno dato esito negativo. Sono intanto proseguite le operazioni di prosciugamento dei sottopassi, a cui stanno hanno partecipato anche le squadre dei volontari di protezione civile. E’ stata inviata anche una idrovora di grande portata al sottopasso di via Ugo Bassi. Lavorano in supporto alle squadre dei vigili del fuoco di Grosseto, anche squadre del distaccamento di Piombino. Il Comune ha invitato i cittadini a non uscire di casa se non per motivi urgenti per non congestionare il traffico.