Bob Dylan torna in Italia, la leggenda si esibirà a Lucca e a Perugia

Bob Dylan, icona di intere generazioni, torna in Italia per il suo Rough Rowdy Ways

World Wide Tour. E’ tutto pronto per la tanto attesa tappa dell’artista sul palco del Lucca Summer Festival domani sera alle 21.30 in piazza Napoleone. La sera successiva, invece, il menestrello si sposterà sul palco dell’Umbria Jazz per un’altra performance esclusiva in penombra suonando la

chitarra elettrica con la band

per l’unica volta in tutto lo

show, sedendosi poi al pianoforte appena illuminato dove rimarrà fino alla fine del concerto. In entrambi gli spettacoli è vietato l’utilizzo degli smartphone: una richiesta dell’artista che non vuole essere filmato durante

l’esibizione.